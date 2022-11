POL-HI: Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht in Alfeld

Polizeiinspektion Hildesheim

Alfeld (be) In der Zeit von Freitag, 25.11.2022 gg. 16:00 Uhr bis Mittwoch, 30.11.2022 gg. 06:30 Uhr kam es in der Kaiser-Wilhelm-Straße in Alfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte der Unfallverursacher, vermutlich beim Vorbeifahren, das ordnungsgemäß abgestellte Fahrzeug des Unfallgeschädigten im Bereich des linken Außenspiegels. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seiner gesetzlichen Feststellungspflicht nachzukommen. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten sich bei der Polizei in Alfeld zu melden.

