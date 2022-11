Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen/Elze - kooperative Verkehrsüberwachung durch Polizei und Zoll

Hildesheim (ots)

Nordstemmen(th) Durch Beamte des Polizeikommissariat Sarstedt, Elze und dem Zoll Hildesheim (FKS) wurde am Mittwoch, den 30.11.2022, eine gemeinsame Kontrollstelle an der B1 zwischen Elze und Burgstemmen eingerichtet. Ziel der Kontrollen war es ein breites Spektrum des Straßenverkehrs zu kontrollieren. Bei den Kontrollen wurden diverse Verstöße festgestellt. Insbesondere wurde gegen Fahrpersonal- und Ladungssicherungsvorschriften verstoßen. Drei Personen durften ihre Fahrt nicht weiter fortsetzen. Eine weitere Person führte ein Fahrzeug mit Anhänger, war jedoch nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. Dem Führer droht nun ein entsprechendes Strafverfahren. Aufgrund der hohen Anzahl an Beanstandungen, sowie der sehr guten Zusammenarbeit der beteiligten Dienststellen, werden in Zukunft weitere Kontrollen dieser Art durchgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell