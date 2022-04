POL-KLE: Rheurdt - Frau von scheuendem Pferd verletzt

Rees-Haldern (ots) - Am Freitag (22. April 2022) zwischen 15:00 und 16:00 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer einen VW Caddy beschädigt, der an einem Parkplatz an der Kreuzung Bahnhofstraße / Isselburger Straße abgestellt war. Der Wagen erlitt Kratzer vorne rechts an der Stoßstange. Der Unfallverursacher flüchtete jedoch, ohne sich darum zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Emmerich unter 02822 7830. (cs) ...

