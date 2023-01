Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Ladendiebstahls - Tatverdächtiger entwendet mehrfach Tabakwaren

Herford (ots)

(jd) Dem Mitarbeiter eines Supermarktes am Deichkamp fiel gestern (10.1.), um 13.30 Uhr ein Mann auf, der mehrere Zigarettenschachteln aus der Auslage nahm und unter seiner Kleidung versteckte. Dann passierte dieser den Kassenbereich, ohne die Zigaretten zu bezahlen. Im Eingangsbereich sprach der Mitarbeiter den bis dahin unbekannten Mann an und konnte ihn am Verlassen des Marktes hindern. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der Mann Tabakwaren im Wert von rund 180 Euro bei sich trug. Bei dem Mann handelt es sich um einen 49-Jährigen, der aktuell in einer städtischen Unterkunft untergebracht ist. Anhand einer ersten Auswertung des Videomaterials aus der Überwachungskamera des Supermarktes geht hervor, dass der 49-Jährige gestern und auch am Montag insgesamt mindestens fünf weitere Mal in dem Geschäft war und in gleichem Modus Tabakwaren im Wert von mehreren hundert Euro entwendet hatte. Eine Überprüfung ergab zudem, dass der Mann in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen gleichartiger Delikte polizeilich in Erscheinung getreten ist. Aufgrund einer möglichen Fluchtgefahr wurde der Mann dem Herforder Polizeigewahrsam zugeführt.

