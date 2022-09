Polizei Bochum

POL-BO: Räuberischer Diebstahl in Herner Supermarkt: Wer kennt die Personen?

Herne (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt veröffentlicht die Polizei jetzt mit richterlichem Beschluss ein Foto der Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt diese Personen?

Das Foto finden Sie im Fahndungsportal der Polizei: https://polizei.nrw/fahndung/87903

Hinweis: Sollte der oben genannte Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht.

Der Vorfall hat sich am 27. Juni gegen 10.35 Uhr in einem Supermarkt an der Mont-Cenis-Straße 267 in Herne ereignet. Den Tatverdächtigen wird vorgeworfen, Getränkedosen aus den Auslagen entwendet zu haben. Als ein Mitarbeiter sie darauf ansprach, griffen sie ihn körperlich an. Anschließend flohen sie mit der Beute.

Wer kennt die beiden Personen auf dem Foto? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

