Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Auffahrunfall in der Hauptstraße - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer hielt am Montag, 05.09.2022, gegen 18.00 Uhr, auf der Hauptstraße, im Bereich der Poststraße, an. Zwei hinter ihm fahrende Pkw ebenso. Ein weiterer 31-jähriger Pkw-Fahrer bemerkte die vor ihm stehenden Fahrzeuge zu spät, fuhr auf den letzten Pkw und schob alle Pkw aufeinander. Durch den Aufprall wurde eine 59-jährige Pkw-Fahrerin ohnmächtig. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Zwei Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

