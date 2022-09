Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Duschkabinenautomaten aufgebrochen

Freiburg (ots)

Auf einem Campingplatz in Waldshut wurden in der Nacht von Sonntag, 04.09.2022, auf Montag, 05.09.2022, vier Geldeinwurfautomaten der Duschkabinen aufgebrochen und das Bargeld daraus gestohlen. Die Höhe des Diebstahlschadens ist hier noch nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro. In der gleichen Nacht wurde im Bereich der Duschanlage auch ein Mobiltelefon der Marke Motorola samt Ladekabel gestohlen. Zum Laden an einer Steckdose wurde es dort auf eine Ablage abgelegt.

