POL-BO: Schamverletzer in Wanne-Eickel: Zeugen gesucht

Witten (ots) - Immer wieder versuchen Trickbetrüger an Daten oder Geld der Leute zu kommen. Am heutigen 21. September häufen sich solche Anrufe in Witten. Erfundene Geschichten, wie zum Beispiel die Festnahme von Angehörigen, dienen dabei als Vorwand, um später "Beute zu machen". Ausdrücklich weisen wir erneut darauf hin: Die Polizei nimmt kein Bargeld (z. B. für Kautionen oder ähnliches) entgegen. Sprechen Sie ...

