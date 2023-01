POL-HF: Opelfahrer stößt mit Fußgängerin zusammen - 65-jährige Herforderin schwer verletzt

Herford (ots) - (jd) Gegen 21.12 Uhr betraten am Sonntag (8.1.) drei Männer eine Tankstelle an der Salzufler Straße. Während zwei Personen den Kassierer ablenkten, nahm die dritte Person E-Zigaretten im Gesamtwert von über 560 Euro an sich. Ohne die Ware zu bezahlen, verließen alle drei Personen umgehend die Tankstelle und flüchteten zu Fuß. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei Männer mit ...

