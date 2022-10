Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Korrektur zu Murg: Mann wird von Bus erfasst und tödlich verletzt - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Das Alter des Verstorbenen ist 76 Jahre.

Korrigierte Meldung:

Am Donnerstagmorgen, 20.10.2022, kurz nach 06:30 Uhr, ist ein Fußgänger auf der L 154 am Ortsausgang von Murg mit einem Bus kollidiert und tödlich verletzt worden. Der auf der Straße befindliche 76-jährige Mann wurde von dem in Richtung Bad Säckingen fahrenden Bus erfasst und verstarb noch an der Unfallstelle. Neben dem 55-jährigen Busfahrer befanden sich noch sechs jugendliche Schüler im Bus. Ein Mädchen im Bus verletzte sich leicht und kam in ein Krankenhaus. Die Straße war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Am Bus entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen bittet Personen, die das Geschehen beobachtet haben oder denen der Fußgänger aufgefallen war, sich zu melden (Kontakt 07751 8963-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell