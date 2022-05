POL-PDLU: Mann beleidigt mehrfach Polizeibeamte

Speyer (ots) - Gleich zu drei Einbrüchen in Geschäftsräume kam es in der Nacht zum Donnerstag im Stadtteil Süd. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Windthorststraße und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Bei einem Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Else-Krieg- Straße sowie in ein Bauunternehmen in der Windthorststraße gingen die Täter leer hinterließen ...

