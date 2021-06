Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit verletzten Personen und hohem Sachschaden

Kusel (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es aufgrund eines schwereren Verkehrsunfalls im Einmündungsbereich der Trierer Straße (B 420) und der Walkmühlstraße zu länger anhaltenden Verkehrsbeeinträchtigungen. Die 58-jährige Unfallverursacherin wurde durch den Unfall schwer verletzt. Diese befuhr mit ihrem PKW die Trierer Straße aus Richtung Stadtmitte kommend und übersah bei dem Versuch nach links in die Walkmühlstraße abzubiegen, den ihr entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten PKW, welcher mit 2 Personen besetzt war. Die Insassen aus diesem Fahrzeug wurden durch den Unfall nur leicht verletzt. Die Fahrzeuge wurden so erheblich beschädigt, dass in beiden Fällen von einem Totalschaden ausgegangen werden kann. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit auf ca. 25.000 EUR geschätzt.

Bis zur vollständigen Freigabe der Unfallörtlichkeit waren Verkehrsreglungsmaßnahmen der Polizei Kusel notwendig.

