Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht geklärt

Rheinbreitbach (ots)

Am Donnerstagmittag beschädigte ein Baustelle-Lkw beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw in der Rheinblickstraße in Rheinbreitbach. Im rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte die Halterfirma und der verantwortliche Fahrer eruiert werden. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 55-jährigen Mann aus Rheinbreitbach.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell