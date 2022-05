Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere Einbrüche in Speyer Süd

Speyer (ots)

Gleich zu drei Einbrüchen in Geschäftsräume kam es in der Nacht zum Donnerstag im Stadtteil Süd. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Windthorststraße und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Bei einem Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Else-Krieg- Straße sowie in ein Bauunternehmen in der Windthorststraße gingen die Täter leer hinterließen jedoch einen Schaden, der derzeit noch nicht beziffert werden kann.

Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Stadtteil Süd, insbesondere in der Else-Krieg-Straße und der Windthorststraße gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

