Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Mit Fahrrad gegen geparkten PKW gefahren

Ein 20-jähriger Radfahrer ist am frühen Donnerstagmorgen im sichtlich alkoholisierten Zustand gegen einen geparkten PKW gefahren und verletzte sich hierbei. Ein Anwohner wurde gegen 04:30 Uhr infolge des Zusammenstoßes von Fahrrad und PKW wach, fand den leichtverletzten 20-Jährigen auf dem Boden liegend und verständigte die Polizei. Während der Unfallaufnahme klagte der Radfahrer über Schmerzen im linken Bein sowie am Mund. Durch den Rettungsdienst wurde er daher in polizeilicher Begleitung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Da anzunehmen ist, dass der 20-Jährige im alkoholisierten Zustand den Unfall verursacht hat, wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. In dem Krankenhaus wurde ihm daher noch eine Blutprobe entnommen. An dem geparkten KIA entstanden Dellen und Kratzer. Die Schadenshöhe dürfte sich auf etwa 3000 Euro belaufen.

