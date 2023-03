Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster-Schwarzach - Zeugenhinweise nach Sachbeschädigung erbeten

Rheinmünster-Schwarzach (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Lichtenau setzen im Zusammenhang mit einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung an der Sporthalle in der Bahnhofstraße auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Am Samstagmittag wurde dort am östlichen Eingang der Sportstätte das Eingabeterminal der Schließanlage beschädigt. Die Reparaturkosten werden auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der betreffende Eingang ist von der K3762 gut einsehbar, weshalb die Ermittler unter der Telefonnummer: 07227 2221 auf entsprechende Zeugenhinweise hoffen.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell