POL-HS: Werkzeugmaschinen aus Lkw entwendet

Selfkant-Tüddern (ots) - In der Nacht zu Montag (10. Oktober) drangen Unbekannte in eine Garage an der Rodebachstraße ein. Sie stahlen einen blauen Motorroller der Marke Piaggio, drei Kanister Öl und eine Mütze. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr