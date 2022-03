Hildesheim (ots) - Sarstedt (pie). In der Tatzeit vom 13.03.2022, 11:00 Uhr, bis 14.03.2022, 06:30 Uhr, kam es in der Giebelstiegstraße in 31157 Sarstedt zu einem Diebstahl. Hierbei wurden von einem ordnungsgemäß geparkten VW Crafter beide Kennzeichenschilder entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

