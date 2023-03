POL-UN: Kamen - Spezialeinsatzkräfte nehmen zwei Personen nach Waffenfund fest

Bergkamen (ots) - Nach einem versuchten Einbruch in Bergkamen hat die Polizei in der Nacht zu Freitag (10.03.2023) einen Tatverdächtigen festgenommen. Gegen 1 Uhr beobachtete ein Zeuge einen Unbekannten dabei, wie er den Versuch unternahm, in einen Dönerimbiss in der Ebertstraße einzubrechen. Gemeinsam mit einem weiteren Zeugen hielt er den Mann bis zum Eintreffen ...

mehr