POL-UN: Bergkamen - Tatverdächtiger nach versuchtem Einbruch festgenommen

Selm (ots) - In der Nacht zu Dienstag (07.03.2023) bedrohte ein unbekannter Täter eine Spielhallenangestellte am Sandforter Weg mit einem Messer, um sie zur Herausgabe von Bargeld zu zwingen. Die 60-jährige Angestellte war gerade dabei die Spielhalle zu schließen, als um kurz nach 1 Uhr ein mit einem Mund-Nasenschutz maskierter, junger Mann hereinkam und direkt mit einem Messer in der Hand auf die Frau zuging. Er ...

