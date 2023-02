POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall auf der Emscherallee

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0148 Schmuck und Bargeld in geringer Höhe erbeuteten zwei unbekannte Täter am Donnerstag (9.2.2023) bei einer räuberischen Erpressung in einem Haus am Hermelskamp in Dortmund-Kirchlinde. Die maskierten Männer schellten um 15.35 Uhr an dem Wohnhaus an und drängten den Eigentümer, der die Tür öffnete, in das Haus zurück. Sie bedrohten ...

mehr