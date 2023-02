Polizei Dortmund

POL-DO: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach räuberischer Erpressung in Kirchlinde

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0148

Schmuck und Bargeld in geringer Höhe erbeuteten zwei unbekannte Täter am Donnerstag (9.2.2023) bei einer räuberischen Erpressung in einem Haus am Hermelskamp in Dortmund-Kirchlinde.

Die maskierten Männer schellten um 15.35 Uhr an dem Wohnhaus an und drängten den Eigentümer, der die Tür öffnete, in das Haus zurück. Sie bedrohten ihn mit einer Schusswaffe und Pfefferspray und schlugen dem Mann ins Gesicht. Schließlich forderten sie die Herausgabe von Wertgegenständen.

Der 68-Jährige übergab Bargeld, Schmuck und zwei Smartphones. Anschließend sperrten die Täter den Mann und dessen Ehefrau (67) in einen Kellerraum ein, aus dem sich das Paar kurz darauf befreien konnte.

Eine Nachbarin verständigte die Polizei. Eine Fahndung nach den unbekannten Männern verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung und Freiheitsberaubung und sucht Zeugen. Die Täterbeschreibungen:

Täter 1: 25 bis 30 Jahre, 1,70 bis 1,80 Meter, dunkle Kappe, dunkler Schal, hell-beige Jacke, helle Plastikeinweghandschuhe.

Täter 2: 25 bis 30 Jahre, 1,70 bis 1,80 Meter, dunkle Kappe, dunkler Schal, dunkle Jacke, schwarzer Rucksack, helle Plastikeinweghandschuhe.

Wer hat die Täter vor der Tat oder während der Flucht in der Dorloh-Siedlung in Kirchlinde gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

