LPI-GTH: Unfallflucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Ein 31-jähriger BMW-Fahrer wurde am Samstagmittag, gegen 11.30 Uhr, in der Gothaer Straße kontrolliert. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde dem 31-Jährigen untersagt. (mwi) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion ...

