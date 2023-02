LPI-GTH: BMW-Fahrer unter Drogen unterwegs

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht vom letzten Donnerstag zum Freitag in eine Gaststätte am Markscheffelshof ein. Dort entwendeten der oder die Täter Bargeld in Höhe von mindestens 100 Euro. Der verursachte Schaden wird auf über 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Diebstahl ein und sucht Zeugen, die sachdienliche Informationen geben ...

