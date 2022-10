Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Kinder & Jugendzentrum

Kleve (ots)

Am Dienstag (04. Oktober 2022) zwischen 07:30 Uhr und 09:30 Uhr, kam es in Kleve zu einem Einbruch in ein Kinder & Jugendzentrum an der Lindenallee. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude und entwendeten, eine Spielekonsole sowie Süßigkeiten und Getränke.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

