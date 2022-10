POL-KLE: Geldern - Diebstahl eines KFZ

Issum-Sevelen (ots) - Am Dienstag (04. Oktober 2022) zwischen 18:45 Uhr und 23:45 Uhr, kam es in Issum an der Großholthuysen Straße zu einem Einbruch. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zum Haus, in welchem sie die Räumlichkeiten durchsuchten und Bargeld als auch einen Schlüsselbund entwendeten. Zeugen, die verdächtige ...

