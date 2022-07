POL-COE: Rosendahl, Darfeld/Zeugen verhindern Trunkenheitsfahrt

Coesfeld (ots) - Am Wochenende haben Unbekannte Autos in Dülmen aufgebrochen. An der Heidelohstraße parkte am Samstag (23.07.22) ein weißer Renault Twingo. Gegen 20.10 Uhr schlug ein Unbekannter die Scheibe der Beifahrerseite ein. Die Person entwendete ein Portemonnaie und flüchtete. Der Täter hat eine hagere Statur, ist zwischen 1,80 Meter und 1,85 Meter groß, trug einen schwarzen bollerigen Kapuzen-Pullover, eine ...

