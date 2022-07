Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Rekener Straße/ Grauer 1er BMW beschädigt

Coesfeld (ots)

Beschädigungen weist ein grauer 1er BMW auf, der an der Rekener Straße stand. Es parkte in Fahrtrichtung Innenstadt. Zwischen 21.30 Uhr am Samstag (23.07.22) und 13.30 Uhr am Sonntag (24.07.22) beschädigte eine unbekannte Person den BMW. Statt sich um die Anschlusspflichten zu kümmern, fuhr sie weg. Die Geschädigte vermutet, dass ein Radfahrer den Schaden verursacht haben könnte. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

