Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Esking/ Radfahrerin und Reh kollidieren

Coesfeld (ots)

In der Billerbecker Bauerschaft Esking ist am Freitag (22.07.22) ein Reh einer 49-jährigen Pedelec-Fahrerin aus Harsewinkel an die Schulter gesprungen. Die Frau stürzte und verletzte sich. Gegen 14.45 befuhren sie und ihr 48-jähriger Begleiter aus Harsewinkel einen Wirtschaftsweg in Esking mit ihren Pedelecs in Richtung L506. Auf der rechten Seite des Weges befand sich das Reh, das erst stand und dann aufgescheucht wurde.

Es lief zunächst Parallel zur Frau, bog dann jedoch nach links ab. Es überquerte die Straße, auf der sich die Pedelec-Fahrerin befand. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Mit einem Rettungswagen kam sie in ein Krankenhaus. Die 49-Jährige trug einen Helm, der durch den Sturz stark beschädigt wurde. Das Tier war nicht mehr vor Ort.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell