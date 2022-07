Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Heller

Wohnungseinbruch

Coesfeld (ots)

In der Zeit von Sa., 16.07.2022, 18.00 Uhr bis Sa., 23.07.2022, 17.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen in ein Zweifamilienhaus in Nottuln, Heller, ein. Dazu wurde ein Fenster aufgehebelt. Zum Diebesgut können zur Zeit keine Angaben gemacht werden. Die unbekannten Personen beschädigten im Haus einige Gegenstände, u.a. wurden die Scheiben von Vitrinen eingeschlagen und ein Fernseher umgeworfen. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Dülmen unter 02594-7930 entgegen.

