POL-COE: Senden, Dorfstraße/Einbruch misslingt - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots) - Am Freitag, 22.07.2022, 18.35 Uhr, befuhr ein 67 Jahre alter Mann aus Billerbeck mit seinem Auto die Ludgeristraße. Er kreuzte die Straße Hagen und wollte geradeaus weiterfahren in die Straße zu den Alstätten. Dabei stieß er mit einer 60 Jahre alten Frau aus Dülmen zusammen, die mit ihrem Pedelec auf der Straße am Hagen in Richtung Coesfeld ...

mehr