POL-COE: Coesfeld, Lette, Coesfelder Straße/ Unter Drogen Roller gefahren

Coesfeld (ots) - In der Billerbecker Bauerschaft Esking ist am Freitag (22.07.22) ein Reh einer 49-jährigen Pedelec-Fahrerin aus Harsewinkel an die Schulter gesprungen. Die Frau stürzte und verletzte sich. Gegen 14.45 befuhren sie und ihr 48-jähriger Begleiter aus Harsewinkel einen Wirtschaftsweg in Esking mit ihren Pedelecs in Richtung L506. Auf der rechten Seite des Weges befand sich das Reh, das erst stand und dann ...

mehr