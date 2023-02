LPI-GTH: Unfallflucht auf Tankstellengelände - Zeugenaufruf

Ilmenau (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Donnerstag zu Freitag gewaltsam in eine Gaststätte in der Naumannstraße ein. Auf der Suche nach Beute sind die Täter nicht fündig geworden. Allerdings hinterließen sie erheblichen Sachschaden an Fenster und Türen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen welche Hinweise zur Tat oder Tätern geben können. Diese setzen sich bitte telefonisch (03677/601124), unter Nennung der Bezugsnummer 0045890/2023, mit ...

