Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen: Zeugensuche nach Körperverletzungsdelikt

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 19.06.2022, gegen 02:00 Uhr, kam es in Grafenhausen zu einem Körperverletzungsdelikt, zu dem die Polizei Zeugen sucht. Ein 29-jähriger Mann war zu dieser Zeit auf dem Heimweg von einer Veranstaltung, als er in der Straße An der Steige von einem Unbekannten attackiert worden sein soll. Der Tatverdächtige soll dem Angegriffenen einen Faustschlag versetzt haben, der daraufhin zu Boden ging. Passanten fanden ihn. Der Angegriffene musste letztlich ins Krankenhaus, um seine Verletzungen behandeln zu lassen. Der Polizeiposten Bonndorf (Kontakt 07703 9325-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell