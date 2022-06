POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen in Maikammer

Steinfeld - Kapsweyer (ots) - In der Nacht auf Sonntag, 26.06.22, kam es in den Ortsbereichen Steinfeld und Kapsweyer durch Farbschmierereien zu mehreren Sachbeschädigungen an Gebäuden, Schildern und Fahrzeugen. Zeugen werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion ...

