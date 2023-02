Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nach Verkehrsunfall geflohen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagabend befuhr eine 58-jährige Skoda-Fahrerin mit ihrem Pkw die Waltershäuser Straße gegen 18.45 Uhr aus Richtung Krusewitzstraße. Nachdem die Frau die Einmündung zur Reinhardsbrunner Straße passiert hatte, bog aus dieser ein dunkler Kleinwagen hinter ihr in ihre Richtung ein und überholte den Skoda sofort. Beim Wiedereinordnen kam es zur Kollision beider Fahrzeuge und es entstand Sachschaden. Aus noch nicht geklärtem Grund hielt der unbekannte Kleinwagen nicht an, um mit der Unfallgegnerin die Schadensregulierung zu vereinbaren. Die 58-Jährige fuhr dem Pkw noch ein Stück hinterher, verlor ihn aber dann aus den Augen. Durch die Gothaer Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren u. a. wegen einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Zeugenhinweise zum noch unbekannten dunklen Pkw nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0046064/2023 entgegen. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell