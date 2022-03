Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0194 --Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Burglesum, Neustadt, OT St. Magnus, OT Alte Neustadt, Richthofenstraße, Große Sortillienstraße Zeit: 28.03.22 - 29.03.22

Die Polizei Bremen ermittelt nach zwei Sachbeschädigungen auf einem Spielplatz in Burglesum und am Hauptzollamt in der Neustadt und sucht nach Zeugen.

Unbekannte beschädigten zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen ein Klettergerüst auf einem Schulhof in der Richthofenstraße. Ein Balken der Konstruktion wurde hierbei komplett zersägt, verletzt wurde niemand. In der Nacht von Montag auf Dienstag warfen Unbekannte mehrere Pflastersteine in die Fensterscheibe des Hauptzollamtes in der Großen Sortillienstraße. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Zeugenhinweise in beiden Fällen nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell