Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrer unter Drogeneinfluss

Linz/Rhein (ots)

Am späten Mittwochabend kontrollierten Beamte der Polizei Linz den Fahrer eines PKW in der Asbacher Straße in Linz. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizisten Drogenauffälligkeiten bei dem 30-jährigen aus Linz fest, sodass dem Mann anschließend im Linzer Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Es wurden zudem ein Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Neben einem Fahrverbot droht dem Mann ein empfindliches Bußgeld.

