Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wohnungseinbruch in hochwertiges Wohnanwesen

Malberg (ots)

Zwischen Mittwoch, den 28.12.22, 10:30 Uhr und Mittwoch, den 04.01.23, 10:30 Uhr ereignete sich ein Einbruchsdiebstahl in ein Wohnhaus in der Straße Unter den Birken in Malberg. Sie nutzten dabei die urlaubsbedingte Abwesenheit der Bewohner.

Die unbekannten Täter näherten sich über die rückwärtige Seite, vermutlich über einen kleinen Feldweg, der von der Hachenburger Straße zu Terrasse führt, ans Objekt heran.

Aufgrund der Spurenlag ist davon auszugehen, dass die Täter über ein an der Hauswand befindliches Fallrohr und eine überdachte Terrasse ins Obergeschoss des Hauses gelangen und dort die Fensterscheibe eines Badezimmers einschlugen.

Die Täter durchsuchten das Wohnhaus und entwendeten verschiedene Gegenstände und Bargeld. Eine genaue Aufstellung über das Stehlgut und somit die Schadenshöhe steht noch aus.

Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell