Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Schluchsee/ B500: Mindestens eine schwerverletzte Person bei Verkehrsunfall

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (ots)

Auf der B500 zwischen Schluchsee und Aha auf Höhe des Rastparkplatzes ist es am Donnerstagmorgen, 03.11.2022, gegen 09:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 50-jährige Autofahrerin zusammen mit einem 12 Jahre alten Kind die B500 von Aha in Richtung Schluchsee befahren haben. Als die Frau nach links auf einen dort befindlichen Rastparkplatz abbiegen wollte, übersah sie womöglich einen von hinten überholenden 27 Jahre alten Autofahrer, sodass es zur Kollision kam. Bei dem Zusammenstoß wurde die Fahrerin schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik gebracht werden. Ob und wie schwer das Kind und der Fahrer des anderen Fahrzeugs verletzt wurden, ist noch nicht bekannt. Beide wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Die B500 musste zeitweise voll gesperrt werden.

An beiden Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden.

ak

