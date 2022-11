Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Balkonbrand - Ersthelfer löschen Feuer

Freiburg (ots)

An einem Mehrfamilienhaus in der Merianstraße in Bad Säckingen kam es am Mittwochabend, 02.11.2022, zu einem Balkonbrand. Kurz nach 18:00 Uhr war das Feuer entdeckt und die Feuerwehr verständigt worden. Zwei Ersthelfer gelang es noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte, das Feuer mit Feuerlöschern weitestgehend zu bekämpfen. Die Feuerwehr erledigte den Rest. Die Feuerlöscher waren im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses deponiert. Verletzt wurde niemand. Durch das Feuer wurde der Balkon sowie die Fassade beschädigt. Der Sachschaden dürfte sich auf mindestens 30000 Euro belaufen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

