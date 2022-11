Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Bonndorf: Verkehrskontrollen - drei mutmaßlich berauschte Fahrer kontrolliert

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 02.11.2022, wurden im Rahmen von Verkehrskontrollen in WT-Tiengen und Bonndorf drei mutmaßlich berauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 19:30 Uhr war ein 40-jähriger Autofahrer in WT-Tiengen kontrolliert worden. Neben seiner mutmaßlichen Drogenbeeinflussung war der Mann auch nicht mehr im Besitz eines Führerscheines. Eine Blutprobe wurde erhoben. Gegen 21:40 Uhr war ebenfalls in Tiengen ein 41 Jahre alter Autofahrer angehalten worden, weil er auffällig langsam und zu weit links gefahren war. Bei ihm wurde bei einem Alcomatentest ein Wert von rund 3,5 Promille gemessen. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Da sich der Mann weigerte, musste diese unter Zwang durchgeführt werden. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. In Bonndorf schließlich war kurz vor 22:00 Uhr der 60 Jahre alte Fahrer eines Transporters in eine Verkehrskontrolle geraten. Der Mann schien alkoholisiert. Eine Überprüfung ergab knapp zwei Promille. Auch er musste mit zur Blutprobe und sein Führerschein wurde einbehalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell