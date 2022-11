Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Fahrradfahrerin entfernt sich nach Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Freiburg-Stühlinger: Während eines Ausparkvorganges kam es am Mittwoch, 02.11.2022, gegen 15:15 Uhr in der Lehener Straße, kurz nach der Kreuzung zur Eschholzstraße in östlicher Richtung zu einem Zusammenstoß zwischen dem ausparkenden Auto und einer passierenden Fahrradfahrerin. Die Fahrradfahrerin stürzte in der Folge und beschädigte dadurch ein weiteres, geparktes Fahrzeug. Anschließend stieg sie wieder auf ihr Rad und setzte die Fahrt in Richtung Innenstadt weiter fort.

Die bislang unbekannte Fahrradfahrerin wird als weiblich, ca. 50 Jahre alt, 180 cm groß, mit langen gräulichen Haaren, einer Brille und einem weißen Fahrradhelm beschrieben.

Personen, die Hinweise zur Fahrradfahrerin geben können, oder diese selbst werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Freiburg (0761/882-3100) in Verbindung zu setzen.

js

