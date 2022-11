POL-FR: Gutach-Bleibach: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien - Zeugen gesucht

Staufen (ots) - Am Freitag, den 28.10.2022, zwischen 14 Uhr und 16 Uhr, kam es in Staufen in der Münstertäler Straße, auf dem Parkplatz der evangelischen Kirche, zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Hier wurde ein Holzpflock durch die Heckscheibe des geparkten PKWs geworfen. Konkrete Hinweise auf die Täterschaft ergaben sich bislang nicht. Gesucht werden Zeugen, welche zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen im ...

