Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unfälle mit Unfallflucht - Zeugen gesucht

Müllheim (ots)

Am Samstag, den 29.10.2022, zwischen 11:45 Uhr und 12:10 Uhr ereigneten sich mehrere Unfälle, welche mutmaßlich alle durch einen roten 3er Golf verursacht wurden. Die namentlich bekannte, 63-jährige Fahrzeugführerin beschädigte zunächst beim Rangieren auf dem Gelände der ARAL-Tankstelle in Müllheim einen geparkten PKW und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Kurze Zeit darauf verursachte sie einen weiteren Unfall auf dem Parkplatz des Hieber Marktes in Niederweiler, auch hier kollidierte sie mit einem geparkten PKW. Dort konnte sie durch die zwischenzeitlich alarmierte Polizei angetroffen werden, sie war nicht unerheblich alkoholisiert. Aufgrund der festgestellten Beschädigungen am Verursacherfahrzeug wird davon ausgegangen, dass die Fahrzeugführerin in der Zwischenzeit noch einen dritten Unfall verursacht haben muss.

Zeugen der beschriebenen Unfälle und auch eventuell weitere Geschädigte, welche einen roten 3er Golf beim Verursachen eines Unfalles oder mit einem luftleeren Reifen vorne rechts beobachteten, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Müllheim unter der Tel.: 07631/1788-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell