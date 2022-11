Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Autofahrer kollidiert mit einer Felswand

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Breitnau-Höllental]

Am Dienstagnachmittag, 01.11.2022, gegen 14.30 Uhr, befuhr ein 77-jähriger Pkw-Fahrer die B31 talwärts aus Richtung Titisee-Neustadt in Richtung Freiburg. Auf Höhe des Hirschsprungs im Höllental kam der Fahrzeuglenker in einer Linkskurve aus bislang nicht bekannten Gründen alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte der Pkw mit der dortigen Felswand und kam quer auf der talwärts führenden Fahrspur zum Stehen. Der Pkw-Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

An dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ein Fremdschaden ist dadurch nicht entstanden.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 07651-93360 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell