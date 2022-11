POL-FR: Farbschmierereien an der Festhalle in Löffingen

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 30.10.2022, wurde in einem Haus in Grenzach ein mumifizierter Leichnam gefunden. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Tote konnte bislang nicht abschließend identifiziert werden. Eine Obduktion steht noch aus. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 07621 / 176-351 ...

