LPI-SLF: Fahrer mit mehr als 1,4 Promille unterwegs

Sonneberg (ots) - Am Mittwochvormittag wurde eine 79-Jährige durch einen Verkehrsunfall verletzt. Es stellte sich heraus, dass ein 80-Jähriger mit seinem PKW rückwärts aus einem Grundstück in der Gustav-König-Straße in Sonneberg fuhr und die Fußgängerin offensichtlich übersah. Nach dem Zusammenstoß stürzte die Fußgängerin und zog sich schwere, jedoch nach derzeitigem Stand nicht lebensbedrohliche, ...

