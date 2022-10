Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW-Fahrer stößt mit Fußgängerin zusammen

Sonneberg (ots)

Am Mittwochvormittag wurde eine 79-Jährige durch einen Verkehrsunfall verletzt. Es stellte sich heraus, dass ein 80-Jähriger mit seinem PKW rückwärts aus einem Grundstück in der Gustav-König-Straße in Sonneberg fuhr und die Fußgängerin offensichtlich übersah. Nach dem Zusammenstoß stürzte die Fußgängerin und zog sich schwere, jedoch nach derzeitigem Stand nicht lebensbedrohliche, Verletzungen zu. Sie wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht, gegen den Fahrer wurden Ermittlungen eingeleitet.

