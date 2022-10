Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall: Eine Verletzte und wirtschaftlicher Totalschaden

Uhlstädt (ots)

Eine 54-Jährige wurde bei einem Verkehrsunfall gestern Abend leicht verletzt. Die Frau fuhr die Bundesstraße 88 von Rudolstadt kommend in Richtung Uhlstädt entlang. In einer Rechtskurve geriet die Fahrerin aus unklarer Ursache ins Schlingern und kam von der Straße ab. Folgend fuhr der PKW eine etwa 6 Meter hohe Böschung hinauf und überschlug sich anschließend. Die 54-jährige Fahrerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. An ihrem Fahrzeug entstand hoher Sachschaden, die Bergung und Unfallaufnahme machten eine kurzweilige Vollsperrung der Bundesstraße erforderlich.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell